Zamirirad: Es kann nicht oft genug betont werden, welche herausragende Rolle die Atomvereinbarung in dieser Gemengelage spielt. Die sicherheitspolitische Situation am Persischen Golf hat sich drastisch verschlechtert, seit sich die USA nicht mehr an ihren Teil der Abmachung halten. Die US-Politik des so genannten maximalen Drucks hat all ihre Ziele verfehlt. Iran hat nicht neu verhandelt, sogar Teile des Abkommens ausgesetzt und sich innen- wie außenpolitisch noch weiter radikalisiert.