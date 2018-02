Es bleiben ungefähr 20 Städte übrig, wo wir wirklich große Anstrengungen unternehmen müssen - und das tun wir gerade. Barbara Hendricks (SPD), geschäftsführende Umweltministerin

Hendricks: Nein, bis jetzt ganz sicher nicht. Denn, wir überschreiten ja die Grenzwerte schon seit längerer Zeit. Die Grenzwerte gelten seit 2010 und wir haben erst im letzten halben Jahr, muss man sagen, wirklich große Anstrengungen unternommen mit dem "Sofortprogramm Saubere Luft". Damit geht es aber voran. Noch im Jahr 2016 waren 90 Städte stark belastet. Im letzten Jahr, 2017, waren es 70. Von denen sind aber wiederum etwa 50 nur sehr wenig über den Grenzwerten. Die werden in kurzer Zeit sich auch innerhalb der Grenzwerte befinden. Es bleiben ungefähr 20 Städte übrig, wo wir wirklich große Anstrengungen unternehmen müssen - und das tun wir gerade. Also es ist auch in den letzten Jahren etwas besser geworden, aber nicht alle Städte werden das in den nächsten zwei Jahren schaffen können. Die allermeisten aber schon. Also 50 von den jetzt noch 70 belasteten Städten werden das sicherlich in den nächsten zwei Jahren auch schaffen.