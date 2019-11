Benigna: Einer meiner schönsten Erinnerungen war letztes Jahr mit meiner Gastfamilie aus Brasilien. Da habe ich ihnen den Christkindlesmarkt gezeigt, es war wirklich kein schönes Wetter, es hat geregnet und ihnen war total kalt. Aber es war so toll, wie sie den Weihnachtsmarkt erkundet haben und immer sagten: "Wow, schau mal das an und schau mal das an." Das hat mich so gefreut und war auch für mich ein ganz anderes Wahrnehmen. Man sieht Sachen, die man sonst gar nicht so gesehen hat. Mein Gastbruder fand zum Beispiel die Nürnberger Bratwurstbrötchen so toll und hat gleich zwei auf einmal gegessen.