Wemhoff: Viele Funde stellen uns selbst in gewisser Weise in Frage oder setzen uns neu in Beziehung. Es geht um die Frage: Wer sind wir, und - in Abwandlung des Precht-Zitates - wenn ja, wie viele Identitäten stecken in uns? Die Antwort wird ganz deutlich, wenn wir uns mit den spektakulären Ergebnissen der Genforschung der letzten Jahre beschäftigen, die uns die Migrationswellen der Jungsteinzeit vor Augen führen: Danach ist Europa so stark in alle Richtungen miteinander vernetzt, dass sich die Genome der heutigen Europäer nahezu nicht mehr unterscheiden. Wir machen deutlich, dass Mobilität von der Steinzeit bis in das 20. Jahrhundert ein prägendes Element ist. Es geht um Religionsflüchtlinge, Wanderarbeiter, Menschenhandel oder Verheiratung.