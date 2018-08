Corinna Hölzel ist beim BUND Expertin für Bienen und Pestizide. Die Hobbyimkerin und ihr Mann halten 50 Bienenvölker. Quelle: BUND

Corinna Hölzel: Die Dimension des Insektensterbens ist dramatisch. In einigen Regionen ist die Biomasse an Insekten in den letzten 27 Jahren um 75 Prozent zurückgegangen. Wir beobachten beides: den Insektenschwund bei der Anzahl der Individuen pro Art und auch das Artensterben. Von den über 550 in Deutschland heimischen Wildbienenarten sind laut Roter Liste über die Hälfte gefährdet oder bereits ausgestorben. Auch in anderen europäischen Ländern sieht es nicht besser aus. Fast jede zehnte Wildbienenart ist in Europa vom Aussterben bedroht. Ein Drittel der europäischen Schmetterlingspopulationen schrumpft immer mehr.