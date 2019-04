Am 5. Februar 2019 stellte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seine „Nationale Industriestrategie 2030" vor. Schon früher gab es Versuche für Bündnisse zwischen Politik und Industrie, nun will der Bundeswirtschaftsminister eine dauerhafte staatliche Strategie schaffen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht, vor allem in Hinblick auf den Aufstieg Chinas, grundlegende Veränderungen in der Weltwirtschaft und hat sich für eine europäische Industriestrategie ausgesprochen. In Altmaiers Papier heißt es: „Zentrales Ziel der Strategie ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in ihrer gesamten Breite in Deutschland und Europa nachhaltig zu stärken und die technologische Führungsposition Deutschlands und der EU zu sichern und auszubauen.“ Für die Industrie soll ein Anteil von 25 Prozent an der Wertschöpfung der Gesamtwirtschaft angestrebt werden. Das Konzept sieht vor, notfalls mit staatlicher Hilfe Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und den Rahmen für den Aufbau neuer Weltkonzerne („european champions“) zu schaffen - zum Beispiel im Wettbewerbsrecht. Die Bedeutung von Großunternehmen wie Siemens, Thyssen-Krupp, den deutschen Automobilherstellern sowie der Deutschen Bank wird betont: „Der langfristige Erfolg und das Überleben solcher Unternehmen liegt im nationalen politischen und wirtschaftlichen Interesse", betonte Altmaier. Feindliche Übernahmen sollen auch über staatliche Beteiligungen verhindert werden können. In sehr wichtigen Fällen könne der Staat über einen Fonds („nationale Beteiligungsfazilität“) für einen befristeten Zeitraum als Käufer von Unternehmensanteilen auftreten. Der Minister schlägt vor, industrielle Schlüsselbereiche und bahnbrechende Technologien zu definieren. Dabei rückt er insbesondere die Künstliche Intelligenz (KI) in den Fokus: „KI wird alles verändern. Deshalb muss der Staat dafür sorgen, dass wir aufschließen und den Rückstand aufholen", führte der Minister aus. Diese Aufgabe müsse die Wirtschaft leisten. Der Staat könne dabei nur helfen. Konkret fordert Altmaier auch, die Belastung der Unternehmen durch umwelt- und sozialpolitische Weichenstellungen zu minimieren. Als Beispiele nannte er hohe Strompreise und hohe Sozialabgaben.



(Quelle: Red. / dpa / reuters / afp / ap / epd)

Das Papier zum Download: Nationale Industriestrategie 2030 Bildquelle: Bernd von Jutrczenka/dpa