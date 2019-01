Für München bedeutet das jetzt, dass Polizisten zwar ein Pferd haben, aber keine Wohnung! Die können sie sich nämlich bei den horrenden Mietpreisen in der bayerischen Landeshauptstadt kaum noch leisten. Christian Springer

Springer: Seehofer wird abgehen, ein starkes Bayern hinterlassen und sich auf die Schultern klopfen lassen, was er in zehn Jahren in Bayern alles erreicht hat. Diese Erfolge sind das eine. Aber blättert man um, stellen sich wichtige Fragen: Wo sind in den letzten zehn Jahren seine Erfolge gegen die Altersarmut, gegen die Armut der Alleinerziehenden, gegen die Wohnungsnot in bayerischen Großstädten? Diese Erfolge sind definitiv nicht da. Davon werden wir aber heute nichts hören. Ich bin pessimistisch, dass sich unter Söder großartig etwas ändert.



heute.de: Was stimmt Sie denn so pessimistisch?



Springer: Schauen Sie, der Markus Söder hatte letztes Jahr das Glück, etwas Geld verteilen zu dürfen und was macht er? Er errichtet in den größeren bayerischen Städten Reiterstaffeln für die Polizei. Für München bedeutet das jetzt, dass Polizisten zwar ein Pferd haben, aber keine Wohnung! Die können sie sich nämlich bei den horrenden Mietpreisen in der bayerischen Landeshauptstadt kaum noch leisten.