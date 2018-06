In den 1950er-Jahren unterstützte die Bundesrepublik Israel materiell und finanziell. Die sogenannten Wiedergutmachungs-Verhandlungen sorgten in Israel für Empörung. Viele Israelis wollten keinen Deal mit Deutschland eingehen. Vom Freikaufen von Schuld- und von Ablass-Zahlungen war die Rede. Doch Israel stand damals nicht nur geopolitisch, sondern auch finanziell unter Druck. Das Land war auf Zahlungen, Rohstoff-Importe und Waffenlieferungen aus dem Ausland angewiesen. Am 10. September 1952 wurde das Luxemburger Abkommen beschlossen, in dem Deutschland sich verpflichtete, 3,45 Milliarden Mark zu zahlen. Diese Geste gilt als Meilenstein in den deutsch-israelischen Beziehungen.