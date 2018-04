Thomas Schröder: Also das ist ein Mantra, das offenbar jeder neue Landwirtschaftsminister erstmal vor sich hertragen muss, das gab es bisher alle vier Jahre in der Regierungserklärung des Ministers. In der Realität würde ich das so pauschal nicht unterschreiben. Wir haben vielleicht höhere Standards als manches östliche Land in der EU. Aber auch die holen schnell auf und wir sind stehengeblieben vor vielen Jahren. Also wir sind nicht führend sondern eher im Mittelfeld.



Als Thema in der Gesellschafft allerdings, da sind wir führend in Europa. Die Gesellschaft in Deutschland hat über viele Jahre immer wieder wiederholt, dass sie mehr Tierschutz im Stall möchte. Realität ist das aber leider noch nicht.