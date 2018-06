Erik Voorhees: Am besten ist Bitcoin als eine Form des Geldes zu verstehen. Eine Frage, die man sich stellen sollte ist: Was machen die Menschen mit normalem Geld? Entweder man spart es, oder man gibt es aus. Viele Leute kaufen Bitcoins, um sie zu sparen, weil sie sie als eine neue Kategorie von Vermögenswerten verstehen. Manche nutzen sie als Zahlungsmittel, besonders für internationale Transaktionen oder in Online-Shops. Bitcoin lässt sich für solche Zahlungen um vieles leichter verwenden als die Zahlungsmethode per Bank.