Meier: Der Unsicherheitsfaktor ist US-Präsident Trump, der immer wieder über Twitter vermitteln wollte und betonte: Das kriegen wir in den Griff. Nun zeigt sich, dass diese Hoffnungen sich zerschlagen haben. Die Amerikaner drohen damit, diesen Konflikt voll ausbrechen zu lassen. Die ersten Flugzeuge des Typs F-35 sind noch in den USA, die türkischen Piloten und Techniker werden vor Ort ausgebildet.



Im November sollten die ersten Flugzeuge in der Türkei eintreffen. Die USA drohen, die Zusammenarbeit auf der US-Luftwaffenbasis bis zum 31. Juli zu beenden. Wenn es keine Lösung gibt, dann müssen die an dem Ausbildungsprogramm beteiligten türkischen Militärs die USA verlassen. Das ist ein dramatischer Schritt unter Verbündeten. Es droht ein Bruch in der Integration und der militärischen Zusammenarbeit.