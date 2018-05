Schüttemeyer: Naja, so einen Mitgliederhype hatten wir bei der SPD vor einem Jahr schon mal. Da haben wir ja gesehen, wohin das führte. Und es ist doch fraglich, ob die 25.000, die mit der Juso-Kampagne in die Partei geholt worden sind, auch dauerhaft bleiben, wenn die schwierigen Mühen der Ebene in der Parteiarbeit zu bewältigen sind.



heute.de: Über das Zustandekommen der neuen Regierung entscheiden in den kommenden Wochen auch die neuen Mitglieder mit. SPD-Mitglied kann jeder ab 14 Jahren werden, die deutsche Staatsbürgerschaft wird nicht vorausgesetzt. Das heißt: Es dürfen auch Menschen abstimmen, die bei der Bundestagswahl nicht wahlberechtigt waren. Wie bewerten Sie das?