Lange: Ja, aber in ein paar Wochen spielt montags der SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln - ein Duell zweier abstiegsgefährdeter Teams. Wer denkt sich denn so was aus? Das führt zu einem riesengroßen Glaubwürdigkeitsproblem. Die weitere Kommerzialisierung wird durch die Hintertür betrieben - die DFL steht nicht dazu. Sie könnte ja sagen: Wir haben hier ein Top-Produkt und dafür wollen wir so viel Kohle scheffeln wie's nur geht, Tradition hin oder her. Aber das trauen sie sich nicht.