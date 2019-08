Das EU-Türkei-Abkommen in Griechenland muss endlich richtig umsetzt werden, so dass die Menschen nicht monatelang unter unzumutbaren Zuständen in Lagern leben müssen. Das ist für Griechenland und das gesamte Mittelmeer entscheidend. Dafür müssen ausreichend Berufungskommissionen eingerichtet, Asylentscheidungen zügig getroffen werden, und es muss einen Mechanismus geben, um zu überprüfen was mit jenen passiert, die in die Türkei zurückgeschickt werden. Dafür müssten sich Asylbehörden und Beamte in Ländern einer solchen Koalition viel enger vernetzen.