Was ich über seinen Management-Stil sagen kann, ist, dass er kein Politiker ist und kein Theoretiker. Er ist ein Mann, dem nur eines wichtig ist: Ergebnisse. Er hat eine Vision, und diese Vision dreht sich um Exzellenz. Egal, ob es um sein Hotel geht, seine Golfplätze, seine Krawattenfirma - was auch immer es ist, es muss erstklassig sein. Und ja, er delegiert, mach‘ dies oder das, Sebastian, sagte er dann. Und er fühlt sich wohl inmitten eines überdurchschnittlich hohen Maßes an kreativem Chaos. Er ist kein Mikro-Manager. Und er will ständig Menschen treffen, unterschiedliche Ideen, Spannung - das gefällt ihm. Aber das Maß ist immer der Erfolg, die Ergebnisse. Ich habe im letzten Jahr erlebt, wie Donald Trump seine Einstellung zu Exzellenz im privatwirtschaftlichen Bereich in den Dienst des Landes gestellt hat. Ja, er ist kein Politiker, und genau das ist großartig.