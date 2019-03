Gürbey: Wirtschaftliche Faktoren spielen dabei eine Rolle, aber mindestens genau so viel die politisch-ideologische Dimension seines Wirkens, was von zentraler Bedeutung ist. Die ideologischen Kernelemente sind Hyper-Nationalismus, Islamismus und Neo-Osmanismus. Ziel ist es, im Innern eine Gesellschaft nach diesen Werten zu formieren und nach außen regionale Einflusszonen in ehemals osmanisch beherrschten Gebieten auszuweiten und zu einer führenden Regionalmacht zu werden. Stark religiöse, traditionell islamisch-nationalkonservative Bevölkerungsschichten waren vor Erdogan politisch marginalisiert. Erdogan und seine AKP-Regierung holten diese Bevölkerungsschichten in die Mitte der Gesellschaft, eine neue mittlere und obere Schicht ist entstanden. Sie bilden die soziale Basis der AKP und Erdogan.