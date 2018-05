Wolff: Politisch ist es schwieriger. Aber hier haben wir eine Chance und die nennt sich Inflation. Das heißt, wir sind zurück in einer Phase, in der es Wachstum und Inflation gibt. Das heißt, man muss nicht nominal kürzen. Die Milliarden, die in diesen Töpfen drin sind, können unangetastet bleiben, weil sozusagen der Kuchen insgesamt durch Inflation ja auch steigt. Relativ verlieren sie, aber sie müssen keinem einzigen individuellen Bauern sagen "Du kriegst jetzt weniger". Der Euro ist nur weniger wert. Dieser Inflations- und Wachstumseffekt ist so stark, dass wir damit das Brexit-Loch füllen können.