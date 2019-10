Sich politisch und kulturell zu engagieren gehört für die Band Heaven Shall Burn schon immer fest dazu. In ihren Liedern thematisieren sie den deutschen Völkermord an den Herero oder polnischen Volksaufstand 1944. "Wenn wir in Chile sind, schenken uns Fans Bilder und Platten von Victor Jara, weil wir ihn in unseren Songs ehren", erzählt Gitarrist Maik Weichert von einem Lied, das er über den 1973 ermordeten chilenischen Musiker Victor Jara geschrieben hat. In "Bleeding to Death" wiederum singt die Band über die wirtschaftlichen Probleme der ostdeutschen Bundesländer.



Es sind globale wie lokale Themen, die die Band umtreiben. Um in seiner Heimat Thüringen einen Beitrag zu leisten, startete Weichert 2015 eine Kooperation mit dem damals finanziell angeschlagenen Fußballverein Carl Zeiss Jena. Die Band sponsorte das Trikot - das sofort zum weltweiten Verkaufserfolg vor allem unter Metal-Fans wurde. Dank der Vermittlung durch Heaven Shall Burn sprangen in den Jahren danach auch der Betreiber des Wacken Festivals und die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd als Sponsoren für Carl Zeiss Jena ein. Für Sea Shepherd sammelt Heaven Shall Burn regelmäßig Spenden. "Ich bin seit über 20 Jahren Veganer. Nicht zu versuchen, gegen von einem selbst erkannte Missstände anzutreten, deformiert die eigene Persönlichkeit", so Weichert.