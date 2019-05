Seit 2017 ist Ulrike Geppert-Orthofer hauptamtliche Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes e.V. Nach ihrer Ausbildung zur Hebamme an der Universitätsfrauenklinik Tübingen praktizierte die zweifache Mutter ab 1997 viele Jahre erst als angestellte Hebamme in Tübingen und danach als freiberufliche Hebamme in Horb im Schwarzwald. 2013 schloss die heute 49-Jährige an der Eberhard Karls Universität in Tübingen ihr Masterstudium in General Management erfolgreich ab.

Bildquelle: Deutscher Hebammenverband, Fotograf: Hans-Christian Plambeck