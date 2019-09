Hiltrud Werner: Ich glaube, dass die Aktivisten und Herr Diess feststellen werden, dass sie in Vielem übereinstimmen. Nur glaube ich, dass es keine Lösung ist, wenn man heute komplett die Automobilproduktion in Deutschland stoppt. Unsere Lebenswirklichkeit kommt in vielen Fällen ohne das Auto nicht aus. Nicht jeder wohnt in Berlin-Mitte. Wenn aber die Ziele klar sind, dann muss man sich nur noch über den Weg dorthin unterhalten. Ich denke, dass wir in der Langfristigkeit unserer Strategie über 2025 hinaus schon gezeigt haben, dass wir es als Konzern sehr, sehr ernst meinen.