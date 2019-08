...ist ein schwedischer Unternehmer. Er ist der Gründer von "We don't have time", einem sozialen Netzwerk für Klima- und Umweltprojekte. Greta Thunberg traf er an ihrem ersten Streiktag in Stockholm, im August 2018. Ein Facebook-Post, in dem er dieses Treffen schildert, ging viral. Er hat Greta mit Wissenschaftlern bekannt gemacht, die sie mit zur Klimakonferenz in Kattowitz genommen haben.

