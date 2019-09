Pörtner: Der Meeresspiegel steigt in verschiedenen Regionen unterschiedlich an. Was viele Küstenregionen und Städte am Meer bereits spüren, sind Gefahren durch Extremereignisse wie Stürme und Überflutungen. Ohne ausreichenden Schutz steigt auch das Risiko des Landverlusts.



heute.de: In Grönland gibt es nach der Antarktis die zweitgrößte Eismasse der Erde. Wie stark ist das Schmelzen dort inzwischen?



Pörtner: Zwischen 2006 und 2015 hat das grönländische Eisschild etwa 278 Gigatonnen Eis pro Jahr verloren - plus/minus elf Gigatonnen - und pro Jahr etwa 0,77 Millimeter zum Meeresspiegelanstieg beigetragen. Die Schmelze der Eisschilde hat den Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt. Mittlerweile tragen schmelzende Gletscher und Eiskappen mehr zum Meeresspiegelanstieg bei als die Ausdehnung aufgrund von Erwärmung.