Goodall: Zumindest generiert es Aufmerksamkeit, dass wir was tun müssen. Ich weiß nicht, ob all diese Schüler wirklich für den Umweltschutz brennen oder ob manche auf den Demos nur Spaß haben wollen. Ich hoffe aber, dass diejenigen Aktivisten, die voller Leidenschaft sind, andere damit anstecken. Es ist wichtig, dass junge Leute etwas tun. Man kann ja schlecht fordern, dass "die anderen" was tun sollen, wenn man selbst nichts unternimmt.



heute.de: In Bayern haben die Menschen per Volksbegehren eine Gesetzesänderung zum Artenschutz durchgesetzt. Ist das ein Zeichen für ein neues Umweltbewusstsein?