Bayer: An sich ist die Verbreitung von Falschmeldungen Jahrzehnte alt. Doch durch die Sozialen Medien wird jeder auf seine Art angesprochen und Politiker und Parteien können zielgerecht ihre Meldungen aussenden - sei es in offenen Netzwerken, wie Facebook oder Twitter oder in geschlossenen Netzwerken wie WhatsApp. Wir neigen dazu, oft zu schnell auf den Teilen-Button zu klicken, ohne wirklich über einen Post nachzudenken; vor allem wenn Freunde den Beitrag schon gepostet haben. Dieser Verbreitungsmechanismus ist also viel höher als früher.