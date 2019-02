Da braucht man auch den Mut zu sagen, hier ist was nicht in Ordnung.

Natürlich hat auch der Staat seine Aufgaben, wir haben Strafverfolgung zu machen, weil, da wo was bekannt wird, haben wir die Opfer zu unterstützen. All das tun wir - tun wir gerne - wo immer uns Fälle bekannt werden. Und natürlich hat die Gesellschaft eine große Verantwortung, wenn Kinder über langen Zeitraum missbraucht werden. Das merkt man, Kinder verändern sich, da brauchen wir viel Aufmerksamkeit, in Familien, in Kindertagesstätten, in Schulen, Sportvereinen. Da braucht man auch den Mut zu sagen, hier ist was nicht in Ordnung.