Die Machtübernahme durch das kommunistische China setzte in den vergangenen Jahrzehnten einen dramatischen politischen und sozialen Wandel in Tibet in Gang. Nach der Flucht des Dalai Lama ins Exil begann China mit der Enteignung von rund 3.000 Klöstern. 1965 erklärte China Tibet zur Autonomen Region der Volksrepublik. Das religiöse und soziale Leben der Tibeter wird stark regelmentiert. Auch in die kulturellen Rechte, wie die tibetische Sprachförderung, wird intensiv eingegriffen. Kritiker werfen Peking immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Viele tibetische Orte wie Kloster werden mit Kameras und Abhörgeräten überwacht. Regelmäßig protestieren die Tibeter gegen die chinesische Herrschaft und für die Rückkehr des Dalai Lama nach Tibet. Bis 2018 haben sich, laut der International Campaign for Tibet, 153 Menschen in Tibet aus Protest gegen die chinesische Herrschaft selbst verbrannt.



Quellen: KNA, International Campaign for Tibet