Frenz: Nein, es gibt viele junge Zeichner, oftmals sind sie durch entsprechende Zeitschriften und durchs Comic-Lesen dazu inspiriert worden, als Karikaturist oder Zeichner hauptberuflich arbeiten zu wollen. Es ist jedoch heutzutage sehr schwer, sich durchzusetzen. Früher hatten die etablierten Karikaturisten beispielsweise in Tageszeitungen ihr eigenes Büro, waren fest angestellt.



Heute läuft vieles auf freiberuflicher Basis, Karikaturisten müssen ihre Arbeiten verschiedenen Redaktionen anbieten, hoffen, dass sie veröffentlicht werden. Da braucht man schon mehrere Veröffentlichungen pro Tag, um über die Runden zu kommen. Umso löblicher ist es, dass es in Deutschland zwei Tageszeitungen gibt, die den Deutschen Karikaturenpreis ausrichten und so das Genre Karikatur unterstützen und fördern. Einen Dank muss man der Sächsischen Zeitung in Dresden und dem Weser Kurier in Bremen aussprechen.