Unionsfraktionschef Volker Kauder hat sich darüber erkennbar geärgert. "Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass einige in den großen Wochenendzeitungen Töne von sich geben, die nicht darauf hindeuten, dass man noch einen Kompromiss suchen will", sagt Kauder in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Er hingegen wolle das. "Weil ich die erfolgreiche 70-jährige Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU fortführen möchte", so Kauder. Auch an der Fraktionsgemeinschaft der beiden Schwesterparteien wolle er festhalten. Die Fraktion sei "handlungsfähig".