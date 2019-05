Jung: Die Treffen sind eine große Chance für die internationale Gemeinschaft, gleichzeitig sind die Erwartungen an solche Treffen meist zu hoch gesteckt. Kim tastet gerade ab, wie und mit wem er seine Strategie am besten verfolgen kann. Es sind Kennenlerntreffen, um Meinungen auszutauschen und nicht, um etwas zu unterschreiben. Und die Karte "Atomwaffen" wird Kim so schnell nicht aus der Hand geben, sonst hat er kein Druckmittel mehr.