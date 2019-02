Köllner: Bei traditionellen Gipfeltreffen wird alles von langer Hand vorbereitet. Intensive Verhandlungen finden im Vorfeld statt. Wenn dann alles in trockenen Tüchern ist, dann kommt man zum Gipfeltreffen zusammen. So läuft das normalerweise, aber eben nicht unter Donald Trump.



heute.de: Was bedeutet das abrupte Ende konkret?



Köllner: Es bedeutet, dass man sich in den zentralen Fragen der Denuklearisierung nicht einig werden konnte. Das war ja eigentlich der zentrale Punkt des Treffens, der aber auch besonders schwierig ist. Das heißt vermutlich auch, dass man zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Gespräche zusammenkommen wird.