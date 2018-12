Königin Silvia: Sehr lebhaft. Es ist sehr lustig. Wir haben viel Spaß. Also die kleine Estelle (die Tochter von Kronprinzessin Victoria, Anm. der Redaktion), die ist sechs Jahre alt. Sie ist also die Älteste, und die ist natürlich besonders… es ist schon was Besonderes mit dem ältesten Enkelkind. Und die anderen sind ja noch so klein. Aber es ist wirklich köstlich, also ich sitze nur da und lache. Die haben so viele Ideen und so viele merkwürdige Sachen die sie sagen, also, das ist wirklich sehr nett.