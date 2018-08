Kritikos: Griechenland hat einen Liquiditätspuffer von 15 Milliarden Euro erhalten. Die Rückzahlungsfristen für die bestehenden Kredite wurden erheblich gestreckt, so dass man in Griechenland in den kommenden zwei Jahren gar nicht an die Märkte müsste, um Staatsanleihen zu begeben. Sie werden es dennoch versuchen, um die Marktreaktionen zu testen. Hinzu kommt, dass die Gläubiger dem Land die Erzielung hoher Primärüberschüsse im Staatshaushalt vorgegeben haben.



heute.de: Das bedeutet?