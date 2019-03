Dieter Kugelmann: Meine Zuversicht ist begrenzt, dass es große, umfassende Verbesserungen geben wird. Facebook hat in letzter Zeit schon einiges versprochen und diese Versprechen nur begrenzt gehalten. Meiner Ansicht nach gibt es für die aktuellen Entwicklungen zwei Gründe: Zum einen die europäische Datenschutzverordnung, an die sich alle Unternehmen halten müssen, die in der EU Geschäfte machen wollen. Zum anderen wurde jetzt auch in Kalifornien ein Datenschutzgesetz erlassen. Die Unternehmen sehen, dass die Leute auch in den USA verstärkt Wert auf die Privatsphäre legen. Der Druck ist da, und das ist gut. Niemand hätte sonst die ganzseitigen Anzeigen in überregionalen Zeitungen geschaltet und finanziert, die wir gesehen haben. Nur wie die konkrete Umsetzung erfolgen wird, müssen wir in der Tat näher beobachten.