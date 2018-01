Der "Leopard 1" ist in den 80er und 90er Jahren und der "Leopard 2" von 2006 bis 2011 geliefert worden. Das heißt, die aktuelle geschäftsführende Regierung ist dafür nicht verantwortlich. Günter Meyer

Günter Meyer: Die Bundesregierung wird attackiert gerade wegen der Panzer-Exporte an die Türkei. Man muss aber klarstellen: Der "Leopard 1" ist in den 80er und 90er Jahren und der "Leopard 2" von 2006 bis 2011 geliefert worden. Das heißt, die aktuelle geschäftsführende Regierung ist dafür nicht verantwortlich. Die Verkäufe fanden statt in einer Situation, in der die Beziehungen zum NATO-Partner Türkei wesentlich besser waren. Damals liefen auch noch EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara. Die Panzer-Lieferungen erfolgten also unter völlig anderen politischen Voraussetzungen. Sehr wohl verantwortlich ist die Bundesregierung jedoch für den Anstieg sonstiger Rüstungsexporte in die Türkei in den letzten Jahren.