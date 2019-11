Lech Walesa: Ein oder zwei Tage vorher hatte ich ein Treffen mit der deutschen Regierung - Kanzler Kohl, Minister Genscher und die Delegation in Warschau. Ich war noch Gewerkschafter, aber Tadeusz Mazowiecki war schon Ministerpräsident. Ich war nicht diplomatisch, wie immer. Und plötzlich nach der Begrüßung fing ich so an: 'Liebe Herren, gleich fällt die Berliner Mauer, gleich fällt die Sowjetunion. Sind Sie darauf vorbereitet?' Konsternierung - was für eine Frage! Minister Genscher holte Atem. 'Lieber Herr Walesa', antwortete mir Minister Genscher, 'wir hätten gerne solche Probleme. Das wird nicht zu unseren Lebzeiten passieren. Auf unseren Gräbern werden schon große Bäume gewachsen sein.' Sie mussten dann diesen offiziellen Besuch unterbrechen und nach Deutschland zurückkehren.