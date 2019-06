heute.de: Wippel, von Beruf Polizeikommissar und seit 2014 Mitglied des sächsischen Landtags, will vor allem die Kriminalität in der Grenzregion bekämpfen und die Görlitzer Wirtschaft stärken, "damit keine Kinder mehr die Region verlassen", wie er sagt. Beides beschäftigt die Görlitzer stark. Wie erklären Sie sich, dass viele Wähler ihm ihre Stimme geben wollen?



Bednarz: Das Kriminalitätsproblem war in der Grenzstadt über Jahre hinweg in der Tat groß. Es gab hohe Einbruchs- und Diebstahlszahlen. Hinzu kam der Abbau von Polizeistellen durch den Freistaat Sachsen. Zwar gehen die genannten Straftaten in Görlitz leicht zurück, und auch die Polizeipräsenz ist inzwischen wieder stärker geworden. Aber die gefühlte Unsicherheit ist in der Stadt weiterhin sehr ausgeprägt. Diese sollte Leute aber nicht motivieren, eine Partei zu wählen, die einen starken rechtsradikalen Flügel hat. Und was die Wirtschaft betrifft, sollten potenzielle AfD-Wähler sich die Frage stellen, ob eine von einem AfD-Oberbürgermeister regierte Stadt als Standort für weitere Wirtschaftsinvestitionen überhaupt attraktiv wäre.