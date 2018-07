Immer online: Die Digitalisierunge hat die Wahrnehmung von Kommunikation verändert (Archivbild). Quelle: dpa

Lobin: Es ist wissenschaftlich sehr schwer, in so kurzen zeitlichen Perioden tatsächlich sprachliche Veränderungen mit Gewissheit festzustellen. Ich glaube, dass der Eindruck, dass sich die Sprache verändert und eine Art Verrohung stattfindet, damit zu tun hat, dass wir tatsächlich sehr viel deutlicher nachvollziehen können, wie Menschen tatsächlich reden und welche Begriffe sie verwenden.



Früher hat man mit jemanden gesprochen, über den Gartenzaun hinweg vielleicht oder am berühmten Stammtisch, und hat da auch gleich eine Reaktion auf seine Äußerungen erlebt. Das Ganze ist in einem privaten Bereich geblieben. Das ist heute nicht mehr zwangsläufig so. Wir nehmen das auf allen möglichen Ebenen in den sozialen Medien wahr. All das ist ein großer Perspektivwechsel, der durch die digitale Kommunikation hervorgerufen worden ist, und der sich eben auch in der politischen Sphäre stark bemerkbar macht.