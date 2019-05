Rieke: Die Vorbereitung für die Interviews ist meiner Meinung nach simpler, als man vielleicht denken würde. Man bekommt einen Anruf oder eine Mail, in der besprochen wird, wo, wann und mit wem das Interview stattfindet. Die Tage bis zum Interview habe ich dann genutzt, um ein bisschen über die Person im Internet zu recherchieren (Artikel, Neuigkeiten, Interviews etc.). Die Redakteur*innen hatten meist Auf- und Absager sowie einige Fragen vorbereitet, die dann auf einem Skript standen. Ich habe mir auch Fragen ausgedacht, und so hatten wir feste Auf- und Absager und einen Katalog aus Fragen, die ich - wenn sie auf Englisch waren - öfter noch durchgesprochen habe und dann in entweder festgelegter Reihenfolge oder so, wie sie in den Dialog gepasst haben, gestellt habe.