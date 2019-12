Neubauer: Ich hab vor allem niemals damit rechnen können, dass ich jetzt wieder hier stehe und sich aber um mich herum so viel verändert hat - auch sehr persönlich teilweise. Das hab ich nie geplant und nie sehen können. Was Medien und Öffentlichkeit betrifft: Es gibt immer - wie das so ist - gigantische Schattenseiten. Ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, dass es die gibt. Gleichzeitig glaube ich: Wir brauchen eine Medienöffentlichkeit, die sich viel intensiver, viel genauer, viel ehrlicher mit der Klimakrise beschäftigt und mit der Klimapolitik. Und wenn das funktioniert, dass unter anderem über mich berichtet wird, dann ist es halt so. Ich bin ja nur eine von vielen.