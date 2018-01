Müller-Lietzkow: Insgesamt ist die Nutzerbasis in den letzten 15 Jahren enorm gewachsen. Im Zuge dessen wuchsen auch die deutschen Anbieter, die Breite des Angebotes und auch die Umsätze. Durch zunehmende Konkurrenz aus zum Beispiel Osteuropa und Asien - insbesondere bei den Spielen für mobile Endgeräte - konnten die deutschen Unternehmen nicht ganz das zwischenzeitlich erreichte Top-Niveau halten. Dass nach Erfolgsphasen auch mal Konsolidierungsphasen eintreten, ist in der Medienwirtschaft ohnehin nicht unüblich. Es handelt sich schließlich um eine Unterhaltungsmedienindustrie, die Hit-getrieben ist mit entsprechendem Grundrisiko. Insgesamt sehe ich in meinen Studien aber immer noch einen numerischen Anstieg der Arbeitsplätze in der Spielindustrie in Deutschland im Vergleich zu 2010.