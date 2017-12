Birger Priddat: Würden diese Entscheidungen gänzlich in der Öffentlichkeit stattfinden, würden sie völlig zerredet. Viele Entscheidungen in einer Demokratie sind so komplex, dass sie nur in kleinen Netzwerken der Regierungen vorbereitet und entschieden werden können. Hier kann Transparenz kontraproduktiv sein: Sie stört das oft mühsame Aushandeln von Kompromissen. Man soll sich nichts vormachen: In einer repräsentativen Demokratie wählen die Wähler die Regierung. Mehr nicht. Die Regierungen müssen für die vier Jahre ihre Wege gehen können, ohne dass dauernd reingeredet wird. Soweit das Ideal.