Laut der Organisation "Transparency International" sind Nordkorea, Jemen, Südsudan, Syrien und Somalia die Länder, in denen der öffentliche Sektor als besonders korrupt wahrgenommen wird. Am besten steht Dänemark da, gefolgt von Neuseeland, Finnland, Singapur, Schweden und der Schweiz. Deutschland ist auf dem elften Platz.



EU-Länder wie Rumänien und Bulgarien sind laut dem Ranking stärker von Korruption betroffen als Saudi-Arabien, Oman oder Ruanda. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump sind die USA von Platz 16 auf Platz 22 abgerutscht. "Korruption wird in den USA in der Wirtschaft und in staatlichen Institutionen als zunehmendes Problem wahrgenommen", teilt "Transparency International" mit.