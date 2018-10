Thomas: Zuspruch kommt meist, wenn überhaupt, dann vor der Tür unter vorgehaltener Hand. Meiner Erfahrung nach ist es in und nach solchen Situationen immens wichtig, Erfahrungen in solidarischen Netzwerken unter Frauen austauschen zu können. Andererseits braucht es Männer wie Frauen, die sexistisches Handeln ansprechen und kritisieren – auch wenn Frauen damit Gefahr laufen, als "feministische Spielverderberin" oder Schlimmeres zu gelten. Ob und wann sie sich dazu in der Lage fühlen, hängt auch davon ab, wie viel Kraft gerade zur Verfügung steht.