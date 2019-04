... ist Assistant Professor am LIACS, dem Informatikinstitut der Universität Leiden in den Niederlanden. Zuvor war er am ERCIS (Wirtschaftsinformatik, WWU Münster) und an der TU Dortmund, wo er 2013 promoviert wurde. Seine Forschungsinteressen erstrecken sich von Evolutionären Algorithmen und ihrer praktischen Anwendung über Methoden der künstlichen Intelligenz in Computerspielen bis zur Erkennung von Propaganda in Social Media im Rahmen des PropStop Projektes.

Bildquelle: privat