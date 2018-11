Jörg Meuthen und Alice Weidel

Quelle: ZDF

"Es sind Fehler geschehen, das ist unstrittig", so Meuthen in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Auslandsspenden seien in der Tat verboten, die AfD habe die fraglichen Gelder allerdings zurückgezahlt. "Das einzige, was man uns zum Vorwurf machen kann: Wir haben das ein paar Wochen zu spät getan", so Meuthen. Er kündigte an, den Vorgang intern prüfen und "vollumfänglich aufklären" zu wollen. Seine Parteifreundin Alice Weidel nahm Meuthen in Schutz. Diese habe im Bundesvorstand glaubhaft erklärt, erst spät etwas von den Vorgängen gewusst zu haben.