Baerbock: Die Erzählung von der sauberen Kohle ist, aus meiner Sicht, Sand in die Augen aller Menschen zu streuen, die in der Kohleindustrie beschäftigt sind. Weil diese Form, also das Einfangen und Speichern von CO2 (CCS: carbon capture and storage) beispielsweise in alten unterirdischen Gaskavernen, so teuer ist, dass all die Investitionen, die nötig sind, das Doppelte bringen würden, wenn man sie in erneuerbare Energien steckte. Deswegen macht es schon wirtschaftlich keinen Sinn. Es führt auch nicht zu mehr Klimaschutz, weil man nicht das ganze CO2 aus der Kohle entziehen kann. Zudem ist es vollkommen unklar, was das CO2 im Boden macht. Wir haben das ja auch beim Fracking gesehen, dass plötzlich neue Risiken auftauchen. Deswegen ist eine Verlängerung der Laufzeiten von Kohlekraftwerken mit CCS ökonomischer Unsinn und auch klimapolitisch falsch, denn wir haben eine Alternative und das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien.