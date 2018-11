McElvoy: In einer normalen Situation wäre das schon passiert, aber keiner will es besser machen als Theresa May. Der Deal ist, wie wir sagen "toxic" - er ist giftig. Wenn man als neuer Parteivorsitzender antreten will, möchte man seinen Job nicht damit beginnen, diesen Deal zu verhandeln. Da ist man besser damit beraten, Theresa May die Treue zu halten. Es gibt viele in ihrem Kabinett, die vielleicht mehr zum Brexit tendieren und doch sind die deshalb nicht alle extrem. Wir haben Stereotypen voneinander. In deutschen Medien, da sehe ich nur Boris Johnson oder Nigel Farage, und man vergisst, dass eine ganze Reihe ziemlich vernünftiger Minister im Kabinett von May sitzt. Die Situation ist gerade außerordentlich labil und das wird nicht viel besser.