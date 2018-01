Baresel-Brand: Wenn Werke in die Tiefenforschung gehen, nehmen wir die Spurensuche auf: Unsere Forscher gucken in die Nachlässe von Künstlern und Sammlern, reisen etwa in französische Archive, versuchen mögliche Auktionsprotokolle zu finden. Im Idealfall finden sie historische Abbildungen in Wohnungen von Geschädigten oder in alten Ausstellungsverzeichnissen. Wir waren oft in den Archives diplomatiques des französischen Außenministeriums, dort werden große Mengen an Wiedergutmachungsakten aufbewahrt.