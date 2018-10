Yeung: Eine große Herausforderung für alle Frauen in diesem Zusammenhang hat mit Scham zu tun und der emotionalen Belastung, über solche Dinge zu sprechen. Außerdem ist da immer die Sorge, dass man ihnen nicht glaubt. Aber die Frauen, über die ich berichte, haben zusätzlich mit der Sprachbarriere zu kämpfen. Wir hören ganz oft von Fällen, in denen die Person, die übersetzt, wenn eine Frau ihrem Chef eine Belästigung melden will, genau die ist, die sie belästigt. Und natürlich ist die Frage der Aufenthaltsgenehmigung zentral. Wer illegal im Land ist, kann nicht nur leichter sexuell genötigt, sondern damit auch zum Schweigen gezwungen werden. Ein letzter wichtiger Punkt ist die Armut. Frauen in Niedriglohnjobs leben oft von der Hand in den Mund. Manchmal müssen sie nicht nur ihre Familie in den USA versorgen, sondern auch noch Verwandte in den Herkunftsländern. Sie können es sich nicht leisten, ihr Einkommen zu verlieren. Das macht sie verletzlich.