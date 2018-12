Und so basteln sie in der SPD auch schon an einer Exit-Strategie. Darauf, dass zum Beispiel die Frage nach Abtreibungen die Koalition sprengen könnte. Die SPD will den Paragrafen 219a reformieren, das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen kippen. Die CDU ist dagegen. Doch es gibt eine Mehrheit im Bundestag gegen die Union. Wird die SPD sie nutzen? Zerbricht daran die GroKo? Der SPD-Fraktionschef in NRW, Thomas Kutschaty spielt dieses Szenario jedenfalls schon einmal durch. "Entscheidend ist, dass wir uns inhaltlich gut vorbereiten auf einen möglichen Bruch der Koalition. Und dann ist es wichtig, dass wir inhaltliche Positionen genau bestimmt haben, um gegebenenfalls in einen Wahlkampf ziehen zu können."